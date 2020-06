Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 le novità sul caso di Maddie McCann

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con una puntata dedicata alle novità sul caso della piccola Maddie McCann e di Guerrina Piscaglia.

Federica Sciarelli si occupa ancora della scomparsa di Maddie McCann, scomparsa nel 2007, a soli 3 anni, mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo.. "Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa", ha precisato il procuratore Wolters. Perché il procuratore tedesco ha comunicato ai genitori di Maddie che la bambina è morta? Quali sono le prove schiaccianti contro Christian Brueckner, pedofilo di nazionalità tedesca già condannato per reati sessuali, ora in carcere in Germania?

E ancora: le ossa ritrovate in una grotta vicino Badia Tebalda, in provincia di Arezzo, riportano prepotentemente al caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca' Raffaello nel maggio 2014. Il suo corpo non è stato ritrovato. Padre Gratien Alabi sta scontando la condanna a 27 anni per omicidio.

