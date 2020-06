Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Maddie McCann

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con una puntata dedicata quasi esclusivamente a Maddie McCann e alla svolta nelle indagini sulla sparizione della piccola, scomparsa nel 2007, a soli 3 anni, mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo.

C'è un uomo sospettato, Christian Brueckner, un pedofilo di nazionalità tedesca già condannato per reati sessuali, ora in carcere in Germania. Era stato arrestato a Milano nel 2018 per reati di droga.

Come il procuratore di Braunschweig, Hans Christian Wolters, ha reso noto nei giorni scorsi, la nuova pista seguita dagli inquirenti porterebbe proprio a lui, residente in quegli anni proprio nella regione dell'Algarve, a Praia de Luz, esattamente la località in cui la bimba inglese è sparita 13 anni fa.

Purtroppo lo stesso procuratore non si è detto ottimista sulla possibilità, a questo punto, di ritrovare Maddie ancora in vita.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.