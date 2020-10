Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Lucia Caiazza e Gigino WiFi

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi dei casi di Gigino Wifi e di Lucia Caiazza, la donna morta in ospedale a Napoli durante il lockdown.

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata ai casi di Gigino Wifi e di Lucia Caiazza, la donna di 52 anni morta in ospedale a Napoli durante il lockdown.

C'è una svolta nella vicenda di Lucia Caiazza, morta in ospedale con la milza lacerata. Le sue figlie si erano rivolte alla trasmissione per capire cosa fosse successo e "Chi l'ha visto?" propone l'intervista in esclusiva che l'inviato Giuseppe Pizzo aveva fatto all'uomo che ora è stato arrestato. Se in un primo momento si era parlato di un incidente stradale, l'autopsia ha infatti rivelato che la 52enne è morta per via delle lesioni causate dalle violenze del compagno.

Il programma continuerà ad occuparsi anche di Luigi Celentano, conosciuto come Gigino WiFi: il ragazzo del video a Novara è proprio lui? Si parlerà delle nuove segnalazioni arrivate dai telespettatori di quella zona.

