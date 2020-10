Chi è Gigino WiFi, ovvero Luigi Celentano, il ragazzo scomparso

Il caso di Gigino WiFi, ovvero Luigi Celentano, il ragazzo scomparso nel febbraio 2017 torna al centro di Chi l'ha visto? dopo che due giorni fa si è diffusa la notizia del suo ritrovamento. Ecco chi è il ragazzo che oggi ha 21 anni.

La scomparsa e il significato del soprannome

Una foto di Luigi Celentano, detto Gigino WiFi

Luigi Celentano di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli è scomparso da casa il 12 febbraio 2017 all'età di diciotto anni. Oggi il ragazzo ha 21 anni, al momento della scomparsa venne descritto alto circa 1,75 con capelli biondi e occhi castani, anche se i familiari e gli amici precisarono che spesso indossava lentine colorate per farli sembrare azzurri Quella sera uscì di casa poco dopo mezzanotte e da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Gli ultimi a vederlo della famiglia sono stati gli zii di Vico Equense a cui aveva detto di essere seguito, temendo di essere in pericolo. Dai suoi amici Luigi Celentano è soprannominato Gigino WiFi perché era sempre connesso ai principali social e proprio su Facebook, qualche giorno prima della scomparsa, Luigi aveva postato una strana sequenza di numeri: 464 889 3144 6354 6373, che nessuno è mai riuscito a interpretare o a capirne il significato.

La ricerca

Un primo piano di Luigi Celentano di Meta di Sorrento, scomparso nel 2017

Alcuni amici hanno raccontato che Luigi aveva problemi in famiglia, in particolare con il nuovo compagno della madre che, secondo qualcuno lo maltrattava. In base a questi elementi si è ipotizzato che il ragazzo possa essersi allontano volontariamente per rifarsi una vita in un'altra città. I genitori, seppur divorziati, si sono uniti nelle ricerche del figlio chiedendo aiuto a Chi l'ha visto?. Nel corso di questi anni Federica Sciarelli dai microfoni di RAI 3 ha lanciato numerosi appelli sperando che qualcuno potesse aiutare i genitori ad abbracciare Luigi. Da anni su Facebook è attiva la pagina "Luigi Celentano ricerca attiva" in cui vengono aggiornate le notizie.

Luigi Celentano era molto presente sui social

Pochi giorni fa sugli account ufficiali della trasmissione è stato pubblicato un post con la scritta "Nuova segnalazione in diretta da una spettatrice di Milano", riferendosi a Luigi Celentano. Nelle ultime ore si sono rincorse varie notizie , molti hanno detto che Gigino WIFI è stato ritrovato ma la notizia non è stata confermata. In un post pubblicato su Twitter la madre di Luigi ha detto che il ragazzo visto nel video "è Luigi, anche se dimagrito, per me è vivo". Stasera Chi l'ha visto? chiarirà gli ultimi dubbi e sapremo se veramente i genitori potranno riabbracciare Gigino WIFI. .