Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le indagini su Benno Neumair

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 per occuparsi dell'omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e dell'indagine aperta sul figlio, Benno Neumair, al momento principale sospettato.

Le tracce di Peter Neumair e Laura Perselli si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il figlio Benno, ne ha denunciato la scomparsa. Principale sospettato per duplice omicidio fin da subito, per via del rapporto conflittuale con i genitori da quando era tornato a vivere con loro, proprio il ragazzo, 30 anni. Benno non avrebbe dato ai carabinieri nessun motivo reale per formulare un'accusa fino a una settimana fa, quando si è recato in un autolavaggio per far pulire l'auto del padre.

All'interno del veicolo le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno rinvenuto un grosso flacone di acqua ossigenata, usata probabilmente per cancellare le tracce di sangue lasciate dai due corpi, che sarebbero stati gettati da un ponte e trasportati proprio con quell'auto.

Stasera la trasmissione condotta da Federica Sciarelli aggiornerà i telespettatori sulle novità del caso.

E poi le immagini, mai mostrate prima, di una telecamera di sorveglianza nella notte in cui Giulia Di Sabatino è stata trovata morta sull'asfalto di un'autostrada. Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.