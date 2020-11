Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Giulia Di Sabatino

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi del misterioso caso di Giulia Di Sabatino, la 19enne morta nel 2015 in Abruzzo.

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al misterioso caso di Giulia Di Sabatino, la ragazza di appena 19 anni morta nel settembre del 2015 a Tortoreto, in Abruzzo.

Nel passato di Giulia Di Sabatino, prima che il suo corpo fosse trovato sotto un cavalcavia, c'era un uomo che usava un vero e proprio tariffario del sesso per pagare foto e video erotici della ragazza e delle sue amiche, tutte minorenni. Chi l'ha visto?, condotto da Federica Sciarelli in diretta, si occupa stasera del processo per pedopornografia che coinvolge proprio quest'uomo, Francesco Totaro, e del fitto mistero che ancora c'è sulla morte di Giulia.

