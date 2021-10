Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il mistero di Giovina Mariano

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ancora ampio spazio alla misteriosa scomparsa di Giovina Mariano, l'ex impiegata del comune di Pescara sparita nel nulla.

La scomparsa di Giovina Mariano, detta Gioia, risale ormai all'8 marzo 2017, giorno in cui si sono perse le sue tracce dal paesino abruzzese di Moscufo in provincia di Pescara.

Il nipote è stato l'ultimo a vederla alle 8:00 di mattina, poi il nulla. La sua sparizione è stata denunciata solo, stranamente, solo 40 giorni dopo l'ultimo avvistamento, ma ora, a quattro anni di distanza, la famiglia ha deciso di riaprire le ricerche, e ha chiesto il supporto della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Continuano inoltre a "Chi l'ha visto?" le ricerche di Gerardo che, con l'aiuto del programma, sta cercando di riunire tutta la sua famiglia biologica: nella puntata di questo mercoledì 27 ottobre ci saranno grosse novità.

Infine, oltre agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, la vicenda di un bambino di 11 anni che ad Halloween, mentre sta facendo "dolcetto o scherzetto", viene picchiato.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.