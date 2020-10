Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Gigino WiFi e Gianmarco Pozzi

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata ai casi di Gigino Wifi e Gianmarco Pozzi, il campione di kick boxing trovato morto a Ponza.

La vicenda di Gigino Wifi è ancora al centro del programma di Federica Sciarelli dopo le due puntate precedenti. Dopo la "soffiata" di un telespettatore, l'inviata Veronica Briganti è andata a verificare a Novara che il ragazzo oggetto di segnalazione sia proprio quello scomparso tre anni fa da Sorrento. Ricordiamo che a riconoscere quello che potrebbe in effetti essere Luigi Celentano, conosciuto come Gigino WiFi, è stata la mamma grazie a una foto segnalata proprio alla redazione di Chi l'ha visto.

E poi un altro mistero: la morte di un giovane campione di kick boxing, Gianmarco Pozzi, che l'estate scorsa aveva trovato un lavoro sull'isola di Ponza come addetto alla sicurezza di un locale. La mattina del 9 agosto il suo corpo è stato rinvenuto senza vita in una zona impervia con indosso solo un paio di pantaloncini. Inoltre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.