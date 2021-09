Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di don Francesco Spagnesi, arrestato per droga

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio al caso di don Francesco Spagnesi, il parroco arrestato a Prato con l'accusa di spaccio di droga.

Una storia di sesso, droga e soldi rubati. Una vicenda che verrà ricostruita stasera nella trasmissione di Federica Sciarelli in tutti i suoi torbidi dettagli.

La fine per don Francesco Spagnesi e per il compagno Alessio Regina è iniziata circa una settimana fa, dopo una perquisizione che ha portato all'arresto di entrambi con l'accusa di spaccio e importazione internazionale di droga (cocaina ma anche Gbl, la droga dello stupro), ma anche di appropriazione indebita. Perchè i soldi con cui venivano acquistate le sostanze provenivano dalle donazioni dei parrocchiani per opere pie. Si parla addirittura di 300.000 euro, che il sacerdote, nell'interrogatorio di oggi, ha promesso di restituire.

Ma da ieri si parla anche di un'altra accusa assai pesante: quella di tentate lesioni gravissime perchè don Spagnesi, sieropositivo, potrebbe aver trasmesso il virus a più persone, durante le orge a casa del compagno, senza avvertire del proprio stato di salute.

In primo piano anche gli aggiornamenti su Denise Pipitone e sugli indagati per la sua scomparsa.

E ancora: "Mi trattano come se fossi una lavapavimenti", scriveva al fidanzato Sara Pedri, la giovane ginecologa di Trento. Chi l'ha visto andrà avanti con la sua inchiesta su questo caso.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.