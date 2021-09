Chi l'ha visto: stasera su Rai3 torna il caso di Denise Pipitone e Olesya Rostova

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che continuerà a occuparsi dei casi di Denise Pipitone e di Olesya Rostova, la ragazza russa che, mesi fa, si era creduto potesse essere la piccola scomparsa da Mazara del Vallo.

Il caso di Olesya Rostova aveva fatto riaprire le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone mesi fa: dopo la segnalazione di una donna russa domiciliata da anni in Italia, Piera Maggio, mamma della piccola scomparsa in Sicilia nel 2004, e il suo legale avevano avviato i contatti con la trasmissione russa che si era messa alla ricerca dei genitori biologici di quella ragazza bionda che sembrava somigliare vagamente a Denise.

Dopo settimane di speculazioni, le analisi a cui Olesya si era sottoposta avevano svelato che non si trattava di Denise.

Ora quella stessa trasmissione russa afferma di avere importanti novità su Olesya "Angela" Rostova: ha trovato la nomade che era con lei e che potrebbe svelare chi è la sua vera madre.

E poi la scomparsa di Guglielmo Belmonte: dopo l'appello è stato ritrovato e ha deciso di spiegare in un'intervista all'inviata della trasmissione la sua scelta.

