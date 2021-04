Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 continua il giallo del comandante Marcos

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? per occuparsi ancora del misterioso comandante Marcos e di Denise Pipitone: nel corso della nuova puntata verranno infatti svelate intercettazioni inedite riguardo alla sua scomparsa.

Il ritorno a casa della minorenne, che si era allontanata più di un mese fa da una struttura, sarà al centro di Chi l'ha visto? in onda oggi, 21 aprile 2021. L'auto che la riaccompagnava era guidata dal misterioso comandante Marcos, e ad aspettarli c'era l'inviato della trasmissione Giuseppe Pizzo, per capire che cosa c'entri davvero quest'uomo con le minorenni scomparse.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si era occupata di questa enigmatica figura già nella scorsa puntata.

Il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera tornerà anche sull'omicidio Neumair: la procura di Bolzano ha incaricato un reparto cinofilo della Polizia di Stato specializzato nelle ricerche in acqua, che arriverà da La Spezia quando le condizioni meteo saranno favorevoli, di continuare le ricerche nell'Adige del corpo di Peter Neumair, ad oggi non ritrovato.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.