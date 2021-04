Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Denise Pipitone e il mistero del comandante Marcos

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? per occuparsi ancora del caso di Denise Pipitone, ma anche per approfondire un giallo: quello del comandante Marcos, soprannome di Achille Lauri.

Si fa chiamare comandante Marcos l'uomo che dice di essere in contatto con ragazzine scomparse. Il suo vero nome, però, dovrebbe essere Achille Lauri e nel suo passato ci sono, al momento, ancora parecchie cose da chiarire, come la presunta appartenenza ai servizi segreti o la vicinanza alla Camorra.

Ma intanto il comandante Marcos, intervistato dall'inviato Giuseppe Pizzo, sostiene di essere un tramite per genitori alla disperata ricerca e ragazzine scomparse nel nulla. Una di queste, la quindicenne Reina, scappata da una comunità, ha mandato un nuovo video all'inviato della trasmissione per rassicurare sua madre.

Durante la puntata odierna di Chi l'ha visto sarà presente in diretta, attraverso un collegamento, anche Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone.

Dopo il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che per qualche giorno ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per la somiglianza con la signora Maggio, le ricerche di Denise, mai interrotte fin dalla sua scomparsa nel 2004, sono tornate prepotentemente al centro della scena.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.