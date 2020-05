Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Arianna Flagiello

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Arianna Flagiello, la donna di 33 anni morta suicida nel 2015 a Napoli perchè esasperata dai continui maltrattamenti a cui veniva sottoposta dal compagno.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che si era già occupata spesso in passato del caso, si concentrerà stasera sulle reazioni dei familiari di Arianna Flagiello al verdetto di condanna per il compagno, Mario Perrotta. L'uomo, che era accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio, è stato condannato a 22 anni di carcere dalla corte d'assise di Napoli, e ha avuto quindi più di quanto richiesto dall'accusa.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.