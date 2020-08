Chi l'ha visto? sul piccolo Gioele e Viviana Parisi, stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna eccezionalmente stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata speciale dedicata al piccolo Gioele e a Viviana Parisi: il giallo di Caronia sta tenendo col fiato sospeso l'Italia intera in questa strana estate 2020.

Federica Sciarelli tornerà in diretta con una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele e soprattutto ai turisti che passavano per l'autostrada Messina/Palermo al momento dell'incidente in cui il bambino è stato coinvolto con la madre.

All'interno dello speciale di Chi l'ha visto? si cercherà di ricostruire l'intera vicenda ma ci sarà anche molto spazio dedicato alla stretta attualità grazie ai collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi di quello che è stato già nominato il giallo di Caronia.

Il 3 agosto scorso la mamma di Gioele, Viviana Parisi, ha lasciato l'auto sull'autostrada, e da qui è iniziato il suo ultimo viaggio. Dopo giorni di ricerche il suo corpo senza vita e già in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei boschi di Caronia ai piedi di un traliccio. Del figlio si sono perse le tracce. Il papà di Gioele ha lanciato da allora diversi appelli per chiedere aiuto a chiunque nella disperata ricerca del bambino di soli 4 anni.