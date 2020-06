Chi l'ha visto?: l'incidente di Alex Zanardi, stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con una puntata dedicata ad Alex Zanardi e al terribile incidente occorso lo scorso venerdì durante una gara in handbike.

Federica Sciarelli e la sua redazione cercheranno di far luce sugli ultimi istanti prima del gravissimo incidente che ha coinvolto l'uomo simbolo degli atleti paralimpici. Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l'appello è rivolto "a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell'incidente e ricostruire quei minuti".

Ricordiamo che lo scorso 19 giugno Alex Zanardi stava partecipando ad una tappa di Obiettivo Tricolore in territorio toscano grazie ad Obiettivo 3, un progetto del supercampione per iniziare i ragazzi disabili allo sport, l'obiettivo era centrare tutti insieme il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza, l'impatto con un mezzo pesante ha causato ad Alex un politrauma. L'allarme è stato dato dagli altri atleti che stavano partecipando alla staffetta, Zanardi è stato portato in ospedale a Siena dove è ancora ricoverato in uno stato di coma indotto.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.