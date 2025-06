Chi l'ha visto, da Garlasco ai corpi di Villa Pamphili: i casi della puntata di mercoledi 11 giugno su Rai 3

Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 3 con Chi l'ha visto?, il programma dedicato alla cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Durante la puntata odierna, si tornerà a parlare dell' omicidio di Garlasco, senza mai dimenticare gli altri casi di cronaca. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si occuperà la giornalista.

Il caso Garlasco

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco

Dopo la riapertura delle indagini, i Ris sono tornati a casa di Chiara Poggi per ricostruire ex novo in 3D la scena del crimine. Nel frattempo, si passano di nuovo al vaglio gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa. L'inviato del programma è riuscito a intervistare il padre di Andrea Sempio, il quale ha ribadito: "Mio figlio era a casa con me".

Il ritrovamento di Villa Pamphili

Altro caso di cui si occuperà il programma, il ritrovamento dei corpi prima di una bambina di pochi mesi e poi di una donna, a Villa Pamphili, uno dei parchi più frequentati di Roma.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto, e chiedono l'aiuto di tutti: come primo indizio, mostrano i tatuaggi della donna.

Le scomparse di Denisa Paus e Clara Rossignoli

La locandina di Chi l'ha visto?

Nel corso della puntata inoltre, si parlerà di Denisa Paus, la giovane scomparsa da un residence a Prato e ritrovata morta in un canneto a Montecatini Terme. L'uomo arrestato ha confessato l'omicidio della giovane escort, ma le vittime potrebbero essere di più. Gli inquirenti infatti, hanno contestato al reo confesso un altro omicidio, quello di una donna scomparsa l'anno scorso. E se ci fossero anche altre vittime?

Infine, Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago. Qui i sospetti riguardano le tracce biologiche rinvenute nel furgone di un amico della ex compagna del nipote e che la sera della scomparsa, era a casa di Clara. L'uomo nega: ammette che ci fu un litigio, ma dice di non sapere nulla della scomparsa della donna.