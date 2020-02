Chi l'ha visto?: il coronavirus e il caso di Lara Argento, stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con gli aggiornamenti sul coronavirus e il caso di Lara Argento, scomparsa a Pavia da più di un mese.

La puntata di stasera di Chi l'ha visto? sarà incentrata sul coronavirus, la trasmissione intervisterà uno degli italiani rientrati da Wuhan. Ci saranno poi gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del virus e sullo stato di salute dei turisti cinesi ricoverati a Roma allo Spallanzani la scorsa settimana. Arrivati con i primi sintomi, che ai medici non erano apparsi preoccupanti, le loro condizioni di salute si sono aggravate in pochi giorni. I due coniugi di 66 e 67 anni sono ora ricoverati in terapia intensiva.

“Dopo il blocco della città centralini di emergenza intasati”, il racconto di uno degli italiani rientrati da Wuhan.



Questa sera a #chilhavisto tutti gli aggiornamenti sul #Coronavirus.



Alle 21:20 in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3



→ https://t.co/9g5F2QD7A6 pic.twitter.com/ATptAZ02m9 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 5, 2020

Chi L'ha Visto? ospita stasera anche Roberto Caruso, il compagno di Lara Argento sospettato di aver sequestrato la giovane donna scomparsa da Pavia nella notte tra il 20 e il 21 dicembre. Laura era un escort, la scorsa settimana abbiamo ascoltato un messaggio vocale dove Roberto accusava la compagna di avergli nascosto l'incontro con un cliente.

Inoltre, la trasmissione di Federica Sciarelli affronterà i pericoli di internet. Cosa fanno i pedofili per adescare i ragazzini partendo dal web? Come li si può individuare e fermare? Durante la puntata saranno mostrati testimonianze e documenti inediti.

Questa sera a "Chi l'ha visto?"



Bambini adescati in rete e molestati:

Come ci riescono i pedofili? Come si possono individuare e fermare?



Alle 21:20 in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3#chilhavisto → https://t.co/WvWpJVhsbx pic.twitter.com/EVt6kUy3AO — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 5, 2020

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.