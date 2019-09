Chi l'ha visto?: il caso di Bibbiano e di Angela Lucanto stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Bibbiano e Angela Lucanto, la donna che fu sottratta alla sua famiglia e alla cui storia è ispirata la fiction Mediaset con Sabrina Ferilli.

Federica Sciarelli, dopo aver dato spazio come di consueto ad alcuni casi di persone scomparse, ospiterà in studio Angela Lucanto che, ormai donna, racconterà la terribile esperienza vissuta da bambina, quanto fu ingiustamente sottratta alla famiglia. "Mi hanno tolto ai miei genitori. Mio padre, accusato di violenze, è finito in carcere, innocente. Poi è stato assolto, ma io sono stata data comunque in affidamento e non sono potuta più tornare dalla mia famiglia". Dalla sua storia Angela Lucanto ha tratto un libro, Rapita dalla giustizia, scritto insieme ai giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri, che durante la scorsa primavera è stato adattato nella fiction di Canale 5, L'amore stappato, con protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro.

La conduttrice proseguirà poi l'inchiesta su Bibbiano, denominata Angeli e Demoni, con nuovi documenti inediti e altre testimonianze su come riuscivano a strappare i bambini alle loro famiglie. Nella puntata, anche il giallo della morte di Annamaria Sorrentino, ex miss Campania, volata giù dal terzo piano della casa in Calabria dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma sordomuta non credono al suicidio.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.