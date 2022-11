Chi ha venduto la Coppa del Mondo? stasera su Nove il documentario che indaga sullo scandalo di Qatar 2022

Stasera su Nove alle 21:25 arriva il documentario Chi ha venduto la Coppa del Mondo?. In occasione del calcio d'inizio dei Mondiali 2022 in Quatar l'inchiesta, in Prima TV free, racconta periodo più buio del calcio e le influenti figure coinvolte.

Realizzato in partnership con le pluripremiate case di produzione Story Films e Calliope Pictures, arriva in Prima TV free sabato 19 novembre alle 21:25 sul NOVE Chi ha venduto la Coppa del Mondo?: il coinvolgente speciale dai registi acclamati dalla critica Daniel DiMauro e Morgan Pehme (Get Me Roger Stone, The Swamp) ricostruisce l'incredibile vicenda su come la più importante competizione calcistica sia stata venduta al miglior offerente.

Da tempo si rincorrevano voci che l'assegnazione dei Mondiali di calcio ai vari Paesi fosse governata da tangenti, corruzione, giochi politici, accordi sottobanco e avidità. La bolla è scoppiata quando i Mondiali del 2022 sono stati assegnati al Qatar, nazione deserta con temperature estive insopportabili, nemmeno uno stadio di livello mondiale, una popolazione per lo più indifferente al calcio... e denaro a fiumi.

Con interviste esclusive ai protagonisti, il documentario rivela la verità che supera la fantascienza su come il maggior evento sportivo al mondo sia stato "venduto" da alcuni alti dirigenti del calcio internazionale e di come gli stessi siano stati poi rimossi dalle loro poltrone e sottratti alle proprie vite lussuose.

Con testimonianze uniche che portano alla luce una storia sconvolgente, gli spettatori vengono catapultati all'interno della FIFA durante l'era di Sepp Blatter, l'ex-presidente che per decenni ha ricoperto il ruolo di vertice del calcio internazionale. Un mondo dove per alcuni le regole normali non si applicavano. Una storia shakespeariana di soldi, potere e corruzione, con un cast di personaggi discutibili tra cui un personaggio di peso del calcio americano come Chuck Blazer e l'affarista qatariota Mohamed Bin Hammam. Tra i contributor anche un informatore del team della gara di assegnazione del Qatar, l'ex capo ufficio stampa di Blatter, grandi nomi del calcio tra cui Jurgen Klinsmann e Landon Donovan e lo stesso Sepp Blatter.

La prima parte vede protagonisti gli investigatori del Sunday Times Heidi Blake e Jonathan Calvert e segue la loro incredibile indagine e lo scoop del secolo che ha rivelato una corruzione dilagante nel cuore della FIFA. La seconda parte si concentra sugli investigatori di FBI e IRS (Internal Revenue Service, agenzia del Fisco del Ministero del Tesoro USA) il cui compito è stato esporre i comportamenti criminali in seno a un'organizzazione con una struttura che i protagonisti hanno paragonato a un'organizzazione criminale vera e propria.