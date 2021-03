Chi è Francesca Amoroso, la sorella di Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso ha una sorella più grande di nome Francesca: la ragazza non fa parte dello show business e non ama mostrarsi in pubblico.

Alessandra Amoroso è diventata famosa grazie alla vittoria dell'ottava edizione di Amici: la cantante che salirà sul palco dell'Ariston ha una sorella di nome Francesca Amoroso: ecco qualche curiosità su di lei.

Una delle cantanti più apprezzate della musica italiana è senza dubbio Alessandra Amoroso, una dei tanti talenti usciti dalla scuola di Amici, il programma che la pugliese ha vinto nel 2008. I fan di Alessandra cercano di sapere tutto della loro beniamina, nonostante la Amoroso cerchi di difendere la sua privacy: ad esempio dopo la sua rottura con il compagno Stefano Settepani, conosciuto dietro le quinte di Mediaset, nessuno sa se la cantante sia single o impegnata con qualcun altro, nulla trapela, neanche dalle foto pubblicate sui social.

Alessandra ha una sorella maggiore che si chiama Francesca, le due sono legatissime e si somigliano moltissimo, anche se Francesca ha i capelli ricci. La ragazza non fa parte dello show business e non ama farsi fotografare. Di Francesca sappiamo che lavora come commessa in un negozio a Lecce, Alessandra non ha mai rivelato di quale esercizio commerciale si tratti, né tanto meno dove sia ubicato, anche per evitare che i suoi fan infastidiscano la sorella sul posto di lavoro.

Francesca Amoroso si è sposata nel 2016. Alessandra ha voluto farle una sorpresa cantando in Chiesa l'Ave Maria, un momento molto emozionante sia per la sposa che per gli invitati, ma anche per la cantante che è riuscita a stento a trattenere le lacrime. Qualche tempo dopo la vincitrice dell'ottava edizione di Amici è diventata zia, Francesca infatti ha dato alla luce una bambina stupenda.

Alessandra vorrebbe seguire le orme della sorella e sposarsi "Come tutte le donne del mondo, vorrei sposarmi e mettere su famiglia. Vorrei un figlio e spero che arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Sono nata in una famiglia radicata con principi e valori annessi, la classica del sud", ha detto durante un'intervista andata in onda su Sky Uno.