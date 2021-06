Chi è la fidanzata di Alessandro Borghi, Irene Forti

La fidanzata di Alessandro Borghi si chiama Irene Forti ed è una donna che, apparentemente, ama stare lontana dalle luci dei riflettori visto che tutti i suoi profili social sono privati. I due, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero conosciuti a Londra nell'estate del 2019 e sarebbero andati a convivere alla Garbatella, storico quartiere romano, nel gennaio dello scorso anno.

La Forti è nata e cresciuta a Roma dove ha deciso di intraprendere la carriera di modella soltanto dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso la Luiss, specializzandosi successivamente in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.

Irene vive principalmente tra Roma e Londra e, oltre a fare la modella, lavora anche come manager, professione che nel corso degli anni le ha permesso di collezionare una serie di esperienze interessanti in grandi negozi e aziende britanniche dove ha rivestito importanti ruoli di gestione e formazione del personale.

Sia Irene Forti che Alessandro Borghi sono molto riservati per quanto concerne la loro vita privata e, proprio per questo motivo, hanno deciso di non confermare mai ufficialmente la loro relazione. Alcune riviste di gossip sono riuscite a immortalarli insieme per le vie di Roma e, più recentemente, i due sono stati fotografati anche da alcuni paparazzi all'interno di un celebre ristorante romano.