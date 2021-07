Chi è Sergio Japino, l'ex compagno di Raffaella Carrà

Scopriamo qualcosa in più su Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà, rimasto fino all'ultimo accanto a quella che, nonostante la fine della loro storia, lui considerava "più che una sorella". Ecco chi è l'ex coreografo e regista.

Raffaella Carrà in Pronto Raffaella?

La morte di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio, ha lasciato tutti sotto shock. L'Italia e non solo si è ritrovata di colpo senza una delle figure più belle e talentuose dell'intero panorama televisivo e musicale e sono stati tantissimi coloro che hanno tributato l'artista tramite un fiume di messaggi pieni d'amore condivisi sui social, mentre altri si sono recati a Roma appositamente per la camera ardente ed il funerale organizzato venerdì scorso all'interno dell'Ara Coeli, nei pressi del Campidoglio.

In seguito alla drammatica notizia, in tv e sul web hanno iniziato a circolare decine e decine di filmati riguardanti diversi momenti della carriera di Raffaella Carrà ed il pubblico ha così avuto modo di ricordare quanto la showgirl fosse grande dal punto di vista sia professionale che umano. Ad annunciare la scomparsa di Raffaella Carrà è stato Sergio Japino, il quale è sempre stato presente alla camera ardente ed era in prima fila al momento del rito funebre.

Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà per diversi anni. I due si sono conosciuti nei primi anni Ottanta, sul set dello show Millemilioni e hanno continuato il loro sodalizio quando ha ricoperto il ruolo di coreografo nei programmi Fantastico 3 e Pronto, Raffaella?. Successivamente, ha lavorato anche come regista e autore nella maggioranza degli show che hanno coinvolto la conduttrice e showgirl italiana, tra cui Fantastico 12 e Carramba! Che sorpresa. Il nome di quest'ultimo show, tra i più amati di Raffaella Carrà, lo ha ideato proprio Japino insieme a Brando Giordani e nasce dall'unione del cognome di Raffaella all'esclamazione spagnola "Ay, Caramba!" che indica stupore e meraviglia. Dopo che la loro relazione si è conclusa, alla fine degli anni Novanta, Japino ha dichiarato: "Raffaella e io siamo legati nell'anima. Siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d'amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi". Con lei ha dato vita anche a diverse produzioni televisive, tra cui il più recente reality Forte forte forte. Ha anche diretto il programma del 2019 A raccontare comincia tu, in cui Raffaella Carrà ha intervistato alcune delle maggiori personalità del cinema, della musica e della televisione italiana.

Raffaella Carrà è uno dei tre giudici della prima edizione di The Voice of Italy

Durante la loro storia, Sergio Japino fu deriso costantemente dai tanti che lo consideravano "troppo brutto" per stare al fianco di Raffaella Carrà. "La bella incontra la bestia", dicevano, e la stessa Carrà ha poi raccontato quanto il regista e coreografo soffrisse per questi giudizi: "Furono cattivi, anzi mostruosi ed è inutile dire una balla: Sergio ne soffrì. Con lui ho tantissime cose in comune e Sergio, tra l'altro, non è mai stato brutto". Japino, infine, ha una figlia di nome Jessica, avuta da un'altra donna.