Chi è Mirko Scarcella, l'uomo che ha "creato" Gianluca Vacchi

Ecco chi è Mirko Scarcella, conosciuto come il Guru di Instagram per essere stato il manager dell'imprenditore Gianluca Vacchi. Stasera la trasmissione de Le Iene gli dedicherà lo speciale Do you know Mirko Scarcella?, in onda alle 21:30 su Italia Uno.

Chi è Mirko Scarcella?

Una foto di Mirko Scarcella

Mirko Scarcella è nato nel 1987 a Bologna. Dopo aver preso il diploma alle superiori studia informatica all'Università. Gli inizi della sua carriera sono lontano dai social: quello che oggi viene chiamato il guru di Instagram infatti, ha iniziato come commesso in un punto vendita di Zara, il noto marchio di abbigliamento spagnolo.

La vita privata di Mirko Scarcella

La sexy Sarah Nile in un servizio fotografico di Playboy Italia

Mirko è mattiniero, ama il calcio ma non tifa per nessuna squadra italiana e tiene per il club spagnolo del Real Madrid. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Mirko Scarcella è stato fidanzato per molto tempo con Sarah Nile, modella ed ex gieffina. I due si sono lasciati nel 2016. Oggi il guru di Instagram si è sposato con Dash, i due hanno una figlia di nome Sienna Rose.

Mirko Scarcella è molto attivo sui social dove posta scatti della sua villa sul mare a Miami, vestiti, oggetti e orologi costosissimi. Ha scritto due libri: Instasecrets, pubblicato nel 2018, con la prefazione firmata da Vittorio Feltri e La Bibbia successo, fama e soldi del 2020, con la prefazione firmata da Floyd Mayweather, ex pugile statunitense considerato da numerosi esperti uno dei migliori atleti della storia del suo sport.

La sua frase preferita è una citazione di Confucio "Fai quello che ami e non lavorerai un giorno nella tua vita". Nel 2013, insieme a Fabrizio Corona, ha registrato un marchio di abbigliamento per bambini chiamandolo Santiago, il nome scelto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il loro bambino, e i due lo hanno denunciato.

L'incontro con Gianluca Vacchi

Mirko Scarcella con Gianluca Vacchi

Il nome di Mirko Scarcella è spesso associato a quello di Gianluca Vacchi. Sembra infatti che i numeri raggiunti dall'imprenditore e influencer su Instagram siano tutti merito del guru bolognese. Ecco come Mirko racconta il suo incontro con il ricchissimo imprenditore: "Avevo un giornale online, mi chiesero di fare un pezzo su Gianluca e capii che aveva del potenziale. Gli mandai una mail dicendogli che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Volle incontrarmi, ci piacemmo subito". In quel momento Gianluca aveva solo un migliaio di follower e aveva pubblicato dodici post, oggi ha più di diciassette milioni di follower. I balletti, i tormentoni e le foto che hanno portato Vacchi a diventare una star del social network sarebbero stati ideati da Scarcella. Il rapporto tra i due si è chiuso nel 2018 per motivi che non sono stati mai chiariti. Mirko ha spiegato: "Con Vacchi abbiamo lavorato quattro anni e mezzo, siamo arrivati a risultati enormi ma poi lui ha manifestato altri desideri, come quello di fare il dj, che sono in contrasto con il lavoro che stavamo facendo e il messaggio che volevamo dare".

La Lion Adv Holding e i clienti esclusivi, da Kim Kardashian a Ronaldo

Una foto di Mirko Scarcella, il guru di Instagram

La Lion Adv Holding è l'azienda di Mirko Scarcella e fattura circa quattro milioni di euro all'anno. Per i suoi servizi il guru chiede tra i 5 e i 50.000 euro al mese. Il suo segretissimo portafoglio è composto da clienti supervip tra i quali figurerebbero Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo e Taylor Swift che grazie a lui hanno aumentato il numero dei follower. Secondo il servizio delle Iene del giugno 2020 la sua società non possiede un algoritmo segreto in grado di far aumentare il numero dei followers ma acquisterebbe followers, likes e commenti attraverso dei bot provenienti da vari paesi del mondo tra cui India, Turchia e Brasile, da qui il soprannome di Guru di Indiagram.

Dopo questo servizio de Le Iene Mirko scrisse sui social "Ho appena finito di vedere il servizio de Le Iene. Chiederò il diritto di replica per tutte le buffonate che sono state dette così vedremo chi è il vero ciarlatano, enjoy".