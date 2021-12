Chi è Mauro da Mantova, il no vax morto di Covid e cosa ha fatto

Ecco chi è Mauro da Mantova, il no vax morto di Covid noto per la sua partecipazione al programma radiofonico La Zanzara.

Mauro da Mantova era noto per le sue posizioni no vax: ecco chi è e cosa ha fatto l'uomo, 61 anni, morto il 27 dicembre 2022 a causa del Covid. Maurizio Buratti, questo il suo vero nome, era diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24 e per essersi vantato di aver fatto la spesa al supermercato, nonostante fosse positivo.

La notizia della morte di Mauro da Mantova è stata data da David Parenzo che insieme a Giuseppe Cruciani conduce il programma radiofonico La Zanzara su Radio 24. Il giornalista su Twitter ha scritto "È morto ieri sera alle 22 nell'ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi sull'efficacia dei vaccini".

Mauro era diventata una voce nota agli ascoltatori dell'emittente radiofonica del Gruppo 24 ORE, spesso infatti era ospite del programma La Zanzara, dove esternava le sue idee complottiste e negazioniste sul Covid. L'uomo, carrozziere originario di Curtatone, un comune della provincia di Mantova, era noto anche per essersi vantato di aver fatto la spesa in un supermercato di Mantova nonostante gli fosse stato diagnosticato il Covid e fosse febbricitante, Mauro ostentava con orgoglio la possibilità di essere stato un potenziale untore.

Enrico Polati, direttore della Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, all'Ospedale di Borgo Trento, a proposito dell'iter della malattia di Mauro da Mantova ha detto all'Ansa "Il paziente era arrivato nel nostro ospedale già in condizioni disperate. Abbiamo fatto di tutto e di più, ma la malattia è stata inesorabile". Enrico Polati ha poi spiegato: "Maurizio Buratti è rimasto in terapia intensiva 22 giorni, in un primo momento si era rifiutato di essere intubato ed era stato ricoverato nel reparto di Pneumologia, da dove poi era stato rapidamente trasferito".