Chi è Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è la nuova compagna di Silvio Berlusconi: ecco chi è la donna con cui il leader di Forza Italia potrebbe sposarsi a breve e alla quale è legato dal 2020. In caso di matrimonio, quello con il deputato del suo partito sarebbe il terzo matrimonio per Berlusconi. Il cavaliere è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e con Veronica Lario.

Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo in Calabria, il 9 gennaio 1990, ha 32 anni. Insieme con la famiglia Marta lascia il suo paese e si trasferisce a Portici, in provincia di Napoli, dove trascorre la sua adolescenza e studia fino al diploma superiore. Marta si trasferisce a Roma per i suoi studi universitari, nella capitale si laurea in Lettere e Filosofie all' Università degli studi "La Sapienza".

Dopo la laurea, Marta Fascina lavora all'ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan. Dopo questa esperienza Marta approda alla Fondazione Milan, dove si mette in evidenza per la sua passione politica filo-berlusconiana.

L'amore per la politica viene premiato: Marta nel 2018 arriva nel Parlamento italiano. La neo-deputata viene eletta, grazie al proporzionale, nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1. Marta Fascina in questa legislazione è segretario della IV commissione difesa e responsabile sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Marta Fascina è fidanzata dal 2020 con Silvio Berlusconi, 85 anni, leader del suo partito politico. Il Cavaliere aveva appena terminato la sua relazione con Francesca Pascale. Nelle ultime ore, si è fatta sempre più insistente la voce che Berlusconi abbia chiesto alla sua giovane compagna di sposarlo e che lei abbia accettato.