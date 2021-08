Chi è Gianmarco Tamberi: il padre, la fidanzata e l'infortunio della medaglia d'oro a Tokyo 2020

Gianmarco Tamberi, atleta specialista del salto in alto nato, ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fuoriclasse marchigiano ha tirato fuori il meglio di sé tornando a saltare ben 2.37, una misura che non aveva più raggiunto dal 2016, a causa del suo infortunio.

"Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l'abbiamo realizzato." Ha dichiarato Tamberi, dopo aver vinto la medaglia. "Dico 'abbiamo' perché penso a tutte le persone che l'hanno condiviso con me, tutto il team sanitario, con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, a messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena".

Quella di Gimbo, come è stato soprannominato, è una storia incredibile: cinque anni fa, prima dei Giochi di Rio, il ragazzo stabilì il nuovo record italiano a 2,39 e poi per tentare 2,41 si infortunò alla caviglia sinistra dovendo saltare l'Olimpiade: "Ho portato il gesso in pedana, non l'ho mai buttato perché per me significa tutto. Significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l'infortunio ho passato una settimana a letto a piangere per tutti i sogni per cui ho lottato, per tutto il lavoro fatto. Un giorno ho deciso di riprovarci e quel giorno ho fatto scrivere da Chiara sul gesso 'Road do Tokyo': 'Proviamoci perché se ci riesco sarà incredibile'. Ed è successo".

Ma chi è Gianmarco Tamberi? Il marchigiano nasce il 1 Giugno del 1992. Il padre, Marco Tamberi, è un ex saltatore in alto giunto alla finale delle Olimpiadi di Mosca del lontano 1980. Per quanto concerne invece la vita sentimentale di Gianmarco, l'atleta è ufficialmente fidanzato da molti anni con Chiara Bontempi, ragazza che conosce da quando era un adolescente.