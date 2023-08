Chi è Gabriele, il figlio di Jimmy Ghione di Striscia la notizia e perchè il padre lo difende dagli hater

Un momento di gioia familiare può essere in parte offuscato quando, condiviso in rete, diventa oggetto di attacchi da parte degli haters. Questa situazione si è verificata a Jimmy Ghione, il noto inviato di Striscia la Notizia, che ha mostrato su Instagram il traguardo raggiunto dal figlio Gabriele: l'ammissione alla University of Southern California, un'importante università americana. Da quel momento, il ragazzo è stato soggetto a una serie di insulti, al punto che Jimmy ha deciso di pubblicare un video per difenderlo. Scopriamo chi è Gabriele e le parole di Jimmy.

Chi è Gabriele Ghione

Gabriele, nato dall'unione di Jimmy Ghione, il noto inviato di Striscia la Notizia, e Tania Paganoni, è il primogenito della coppia. Ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno a maggio. Pur mantenendo una certa riservatezza sulla propria vita sui social media, spesso i suoi orgogliosi genitori gli dedicano pubblicamente dei post. Gabriele è il fratello maggiore di Federico, secondo figlio della ex coppia, separatasi nel 2016, dopo tredici anni di matrimonio.

Sebbene non mostri una grande attività sui social, Gabriele conta quasi 5000 follower. Ha già intrapreso una collaborazione con un agente, probabilmente influenzato dalla professione di suo padre, il quale potrebbe avergli fatto riflettere su una possibile carriera nel mondo dello spettacolo. Al momento, il suo principale obiettivo è concentrarsi sugli studi.

Gabriele si è diplomato presso l'American International Education, una scuola Romana che fa da apripista all'accesso a prestigiose Università americane, come è successo a Gabriele che dal prossimo anno volerà in California negli Stati Uniti alla University of Southern California, la più antica università privata della California. Tra gli alunni celebri di questa università ci sono: Forest Whitaker, Neil Armstrong, George Lucas, Tom Selleck e Ron Howard.

Il video di Jimmy Ghione

In in post pubblicato su Instagram Jimmy Ghione aveva augurato buona fortuna al figlio per la sua nuova esperienza universitaria: "Inizia la nuova avventura di Gabriele alla USC, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Grazie a tutti per i complimenti, ci tenevo a sottolineare che sono molto orgoglioso di mio figlio. Riuscire ad entrare in certi College americani è davvero difficile, lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un'esperienza all'estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno".

Nel corso degli ultimi sette giorni, l'inviato di Striscia la Notizia è stato oggetto di una valanga di messaggi che accusavano suo figlio di aver raggiunto il traguardo grazie unicamente alle raccomandazioni e alle risorse finanziarie del padre. Stancatosi di questa situazione, Jimmy Ghione ha deciso di condividere un video in cui ha difeso appassionatamente il proprio figlio, esprimendo la sua frustrazione e chiedendosi il motivo "di tutto questo odio".

Jimmy Ghione ha spiegato: "Mio figlio è andato all'Università americana, ha studiato, il pomeriggio usciva per allenarsi e poi tornava a studiare. Ha vino una borsa di studio" e ha aggoiu8to: "Questa forza che utilizzate ad odiare e invidiare le persone, utilizzatela per costruire qualcosa perché siete solo degli acari da tastiera. E guardate che l'invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po' più col sorriso".