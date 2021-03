Chi è la compagna di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger: "Ha sacrificato la sua carriera"

Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti fissi scelti da Amadeus per Sanremo 2021: il calciatore del Milan convive da venti anni con Helena Seger Ecco chi è la compagna e madre dei due figli del campione di calcio e stella della kermesse canora italiana.

Una foto di Helena Seger

Helena Seger è nata il 25 agosto del 1970 a Lindesberg, in Svezia. È alta 1 metro e 65 centimetri ed è del segno della Vergine, ha un fratello di nome Henrik e una sorella di nome Karin. La compagna di Zlatan, che è di undici anni più giovane del calciatore, ha alle spalle una carriera di modella: sulla passerella ha sfilato per diversi famosi stilisti ma ha conosciuto il campione del Milan mentre lavorava per un'azienda di tabacco nel 2001.

La carriera di modella di Helena è iniziata da adolescente, infatti a soli 13 anni ha lavorato per la svedese Gul&Blå. Grazie ai suoi lavori per marchi come JC, Rabbit, Replay e Diesel è riuscita a pagarsi gli studi universitari e a laurearsi in economia e a specializzarsi in pattern design, tessuti e visual merchandising. Subito dopo ha lavorato in alcune aziende svedesi, come la Bonner e la Corona and Hooch, specializzandosi nel settore di vendita e marketing. Helena per seguire la carriera calcistica del compagno ha dovuto abbandonare la carriera come ha raccontato Zlatan a Vanity Fair: "Per seguirmi ha lasciato la sua carriera e non volevo che il suo fosse un sacrificio vano. Dicono che la vita delle mogli dei calciatori sia al top ma la sua non è stata facile. Ho girato tanto e mi è sempre stata vicino".

Zlatan Ibrahimovic - Diventare leggenda: Ibrahimovic esulta dopo un gol segnato con l'Ajax

Nonostante se lo possa permettere, considerato che gli ingaggi del marito sono stratosferici, Helena a casa non vuole aiuti né per la gestione della casa né per la cura dei figli di Zlatan Ibrahimovic, Maximilian e Vincent. Il compagno le ha regalato una palestra in casa che lei usa raramente, anche se ha un debole per il sollevamento pesi che pratica per mantenersi in forma. Quando Zlatan chiuderà la carriera di calciatore lei vorrebbe ritornare a lavorare mentre il compagno si prenderà cura dei figli e della casa, un patto sottoscritto anni fa e che l'ex modella intende far rispettare. Helena vorrebbe ritornare a vivere nella sua Svezia, a Stoccolma. In un'intervista rilasciata a Wellness ha detto: "Malmoe mi piace molto, ma la Capitale è più anonima. Per questo mi piacerebbe viverci". Alle nozze, per il momento, Helena non ci pensa "Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso d'indipendenza" ha risposto a chi glielo chiedeva.

In un'intervista ad Elle nel 2010 disse: "Non sono la classica moglie di un calciatore, o la miss di un concorso di bellezza. Non è sempre facile vivere con Zlatan. Ma neanche con me: sono una perfezionista, non riesco ad andare a letto se non ho fatto il massimo. Questo riguarda tutto: il lavoro ma anche cose come mettere a posto la biancheria". Nella stessa intervista ha raccontato come ha conosciuto il suo compagno vent'anni fa a Malmoe: "Lui aveva parcheggiato la sua Ferrari in modo che io non potessi uscire con la mia Mercedes. Gli ho detto in maniera abbastanza scontrosa di spostarla subito. Si vede che gli è piaciuto".