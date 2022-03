Chi è Antonio Medugno concorrente del Grande Fratello Vip 6?

Antonio Medugno è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 28 gennaio 2022: ecco chi è il concorrente napoletano che su Tik Tok vanta più di 3 milioni di follower.

Entrato come outsider nella casa del Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori che, di settimana in settimana, lo hanno premiato al televoto, permettendogli di continuare la sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Antonio Medugno è nato a Napoli, nel 1988. Il tiktoker non ha mai voluto rivelare la sua data di nascita. Il 'vippone' è il primo di tre figli, Antonio infatti ha un fratello di 20 anni e una sorella di 9 anni.

A 18 anni Antonio ha iniziato a lavorare nel campo della moda, sfilando sulle passerelle per Richmond e partecipando a una campagna per Moschino. Medugno ha rivelato che, per entrare nel mondo della moda, non ha studiato, ma ha preso ispirazione dalle pose degli influencer e dal portamento dei modelli.

Antonio Medugno deve la sua popolarità a Tik Tok, il modello napoletano sul social è arrivato a 3 milioni di follower. Rispondendo ad una domanda del settimanale Chi, ha spiegato che a premiarlo è stato la semplicità "non essere 'too much' e mostrare la mia routine, così i miei follower vedono che non faccio cose poi così diverse da loro".

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio ha rivelato di aver sofferto in passato di disturbi del comportamento alimentare. Medugno vive con l'ansia di ricaderci, ad alcuni coinquilini ha confidato: "tempo fa ho avuto problemi con l'alimentazione, sono entrato in un circolo e ho paura di ricaderci. La cosa mi mette ansia perché li ho superati solo con l'aiuto di una persona, che qui non posso vedere".

Fisico palestrato, Antonio è entrato nella casa come single, ma già nella prima puntata è stato coinvolto in un gossip con Clarissa Selassié, ex concorrente del reality e sorella di Lulù e Jessica, attuali coinquiline del napoletano. La principessa etiope, poco prima dell'ingresso di Antonio al Grande Fratello, aveva detto a Casa Chi "c'è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va. Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con il quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo 'vediamo come si comporta'".

Interrogati in diretta da Alfonso Signorini, i due hanno smentito che il ragazzo di cui parlava Jessica fosse proprio Antonio, sembra quindi che il ticktoker napoletano non sia fidanzato. Ma la verità la scopriremo solo quando Medugno lascerà la casa più spiata d'Italia.