Chi è Antonella Luizzi, moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi, moglie dell'attore Lino Guanciale, è originaria di Noci, provincia di Bari, lavora come Project Manager presso la Bocconi, è la figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà ed è legata a Guanciale da circa due anni.

La Liuzzi ha vissuto, durante il suo percorso di studi presso la Bocconi, un'esperienza ad Hong Kong, poi, una volta ottenuta la laurea, ha scelto di continuare a lavorare nell'ateneo milanese come assistente alla didattica per arrivare nel 2019 a ricoprire il ruolo di project manager della SDA Bocconi School of Management.

Il rapporto tra Guanciale e la Liuzzi, che è anche presidente del CDA di Greenblu.it, portale dedicato alle vacanze in Puglia e in Basilicata, è stato fin dall'inizio radicato nella riservatezza: la coppia infatti ha sorpreso tutti quando, sul profilo Instagram dell'attore, è comparsa una foto del loro matrimonio in Campidoglio.

Su Instagram Lino Guanciale aveva precedentemente postato un romantico ballo con la moglie sulle note di Moon River, condividendo con i fan la sua felicità: "Lei si sente protetta dalla mia discrezione. In realtà ci sentiamo entrambi protetti uno dall'altra." Anche Antonella Liuzzi è su Instagram e il suo account, sul quale condivide foto personali e di viaggi, è seguito da più di quattordicimila persone.