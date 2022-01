Cheslie Kryst, morta suicida l'ex Miss America, aveva 30 anni

Cheslie Kryst, l'avvocatessa vincitrice di Miss America 2019, è stata trovata morta su un marciapiede di Manhattan: la ragazza, appena trentenne, si sarebbe suicidata lanciandosi nel vuoto dal 29esimo piano del grattacielo in cui abitava, situato sulla 42esima strada di New York.

Il corpo della Kryst è stato ritrovato alle 7.15 della mattina di domenica 30 gennaio e, a causa della bufera di neve, inizialmente il riconoscimento non è stato facile. "La sua grande luce ha ispirato molte persone con la sua bellezza e la sua forza. Lei incarnava l'amore e serviva gli altri. Non importa se fosse nei panni di avvocato o quelli di Miss Usa o come conduttrice su Extra; ma soprattutto come figlia, sorella, mentore o collega e, sappiamo che il suo insegnamento sopravviverà", ha scritto la famiglia in una dichiarazione attraverso la quale ha confermato il decesso di Cheslie.

La ragazza, oltre che per il titolo di Miss America, era nota anche per essere una delle conduttrici di Extra Tv, un'emittente statunitense che si occupa di informazione, intrattenimento e gossip. "Non era solo bella, era una persona splendida", ha dichiarato un funzionario di polizia intervistato dal Post, "Era un avvocato, aveva una vita che tutti le avrebbero invidiato... E' così triste".

Cheslie Kryst, secondo i tabloid, avrebbe lasciato un biglietto nel suo appartamento attraverso il quale avrebbe detto di voler lasciare tutti i suoi averi alla madre. Il messaggio, a quanto pare, non dice niente a proposito del motivo che l'ha spinta compiere questo terribile gesto anche se il suo ultimo post su Instagram, pubblicato poche ore prima della sua morte, recita: "Possa questo giorno portarti riposo e pace".