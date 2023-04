Chernobyl - Fuga dall'inferno, stasera su Nove lo speciale sull'incidente nucleare

Stasera 22 aprile alle 21:40 sul NOVE va in onda Chernobyl - Fuga dall'inferno, il documentario che ricostruisce l'incidente nucleare

Stasera 22 aprile, in occasione dell'anniversario del più grande disastro nucleare della storia, arriva sul Nove, alle 21:40, Chernobyl - Fuga dall'inferno. Lo speciale racconta, minuto per minuto, gli eventi che il 26 aprile del 1986 portarono all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl attraverso le testimonianze di scienziati, storici, e degli operai della centrale nucleare V.I. Lenin che quei terribili momenti li hanno vissuti sulla loro pelle. Il programma è disponibile in streaming su discovery+.

Da un normale controllo di sicurezza all'esplosione del reattore numero 4, all'incendio nella centrale, fino alla nube radioattiva che si diffonderà per chilometri e chilometri in tutta Europa.

La tragica storia di Chernobyl ha inizio negli anni '60, al culmine della Guerra Fredda. Creata per alimentare il sogno fallito dell'Unione Sovietica di diventare la più grande potenza nucleare al mondo, documenti secretati del KGB hanno rilevato come già nel 1983 la centrale subì un'importante perdita di materiali radioattivi.

Gli operai che lavorarono alla costruzione dell'impianto rivelano come siano stati obbligati a lavorare giorno e notte pur di ultimare la centrale nel minor tempo possibile.

Un ex pilota di elicotteri Sovietico rivive le emozioni provate mentre volava sopra al reattore in fiamme nel tentativo di tenere il fuoco sotto controllo.

Il Dr Robert Gale racconta come, mentre i medici sovietici faticavano a trovare una cura per chi mostrava i sintomi delle radiazioni, lui sia stato costretto a iniettarsi la cura che aveva portato dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica per dimostrare che fosse sicura. Un ex agente segreto svela che cos'è successo quando nel 2022, durante l'invasione dell'Ucraina, la Russia ha preso il controllo dell'impianto nucleare abbandonato.

Sono solo alcune delle testimonianze raccolte in questo speciale per ricostruire la verità dietro ad uno dei più grandi disastri della storia che l'Unione Sovietica per anni ha tenuto celata, e indagare le conseguenze a lungo termine dell'esplosione.