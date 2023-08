Cher, azzerato il lavoro sul biopic:'Non stava funzionando'

Cher ha deciso di ricominciare da capo. Non con la propria carriera ma con il lavoro sul proprio biopic, sul quale la popstar sta lavorando da almeno due anni. Ora il progetto originale è stato accantonato e Cher ha deciso di azzerare tutto e ricominciare.

Intervistata da The Hollywood Reporter, la cantante ha spiegato:"Stiamo ricominciando da capo. Semplicemente non stava funzionando e dovevamo aggiustare alcune cose". Tuttavia, i ritardi causati dagli scioperi di attori e sceneggiatori probabilmente influenzeranno e condizioneranno ulteriormente le tempistiche della lavorazione.

"Dovremo aspettare la fine degli scioperi" ha confermato Cher "Non andrò contro la mia gente". Il problema è che la direzione in cui si procederà è ancora piuttosto misteriosa:"Non riesco mai a decidere cosa voglio fare. Il problema della mia vita è che c'è troppo. È difficile catturarlo insieme a tutte le cose che ho fatto, sono davvero tante. Il problema più grande è provare ad inserire la storia in un lasso di tempo decente".

I produttori di Mamma mia! che si occupano del film, hanno dichiarato:"Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con Cher, questa volta portando la sua potente odissea esistenziale della vita vera sul grande schermo. Non si può fare a meno di essere attratti e ispirati dal talento più grande della vita di Cher; forza d'animo, spirito unico, calore e visione".