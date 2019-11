Chef Rubio: Rai2 lo cancella da #RagazziConto. Portavoce accusa: "C'entra la politica"

Altro che Chef Rubio in RAI: Rai2 ha cancellato il suo contributo da #RagazziContro, la trasmissione dedicata agli adolescenti in onda stasera sul secondo canale del servizio pubblico alle 23:20.

Nel comunicato di rettifica, inviato nella giornata di ieri, 12 novembre, si legge che: "Nella puntata di #RagazziContro in onda domani alle 23.20 su Rai2, e registrata il 9 ottobre - per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio". Non specificando però quali siano queste ragioni di "opportunità". Il presidente del secondo canale RAI, Carlo Freccero, ha in realtà motivato in maniera più diffusa la decisione, che sarebbe sua, e sarebbe stata presa per due ragioni fondamentali: anzitutto afferma di non essere mai stato informato della partecipazione di Chef Rubio alla trasmissione prima di ieri. In secondo luogo ha preferito allontanare lo chef "unto e bisunto" perchè personaggio troppo esposto mediaticamente, che potrebbe quindi "vampirizzare" il programma a scapito dei veri protagonisti, i ragazzi, e degli importanti temi trattati.

Chef Rubio però non ci sta e attacca in prima persona, attraverso le stories di Instagram, e per mezzo della sua portavoce, Barbara Castiello, che su Facebook scrive: "E il bullo sarebbe Rubio!? Rai2 non l'ha mai scelto come testimonial contro il bullismo. Rubio è stato solo invitato come ospite della trasmissione #RagazziContro per parlare di cyberbullismo.

La Rai blocca la puntata con Rubio perché inopportuno. La puntata è stata registrata a ottobre. La Rai ha avuto tutto il tempo di valutare se Rubio ha detto cose inopportune. Questo non viene specificato. E cosi' non è stato. Carlo Freccero sostiene che Rubio 'avrebbe vampirizzato il programma'. Beh con tutto questo polverone che hanno sollevato Rubio ha vampirizzato senza neanche poter fiatare. La cancellazione del programma Rai con Rubio ospite puzza proprio di ragione politica".

Torna prepotente, dunque, l'ipotesi che si era fatta strada già qualche giorno fa, alla notizia dell'addio tra Chef Rubio e Discovery: la separazione sarà anche stata consensuale ma potrebbero aver pesato le questioni politiche, legate alle antipatie di Rubio, espresse sempre con molta chiarezza, verso i partiti di destra e in particolare verso il leader della Lega Matteo Salvini.

L'implicita conferma? La provocazione di Anzaldi, renziano segretario della commissione di vigilanza RAI, di affidare un programma intero allo chef romano proprio per dimostrare che per lavorare a viale Mazzini non bisogna necessariamente essere amico di Salvini.

Le accuse però per Gabriele Rubini piovono anche dall'Unione della comunità ebraiche italiane, per le posizioni apertamente filo-palestinesi dello chef. Noemi Di Segni, presidente della Ucei, ha così commentato la notizia della cancellazione da Rai2: "Per me non solo è opportuno, ma è purtroppo tardivo perché sono diversi anni che lo seguiamo e diversi anni che continua a dire delle cose allucinanti". Quello della RAI viene da lei definito come un provvedimento "urgente da adottare. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento in positivo, non in negativo".