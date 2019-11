Chef Rubio e Discovery: è addio. Lui spiega: "Lascio Camionisti in trattoria, non sono sereno"

Chef Rubio e Discovery si sono detti addio, in maniera consensuale. Su Instagram è stato lo stesso chef a motivare l'addio a Camionisti in trattoria in una serie di stories.

Chef Rubio e Discovery si sono detti addio, e allo stesso modo gli spettatori dovranno abituarsi all'assenza di Gabriele Rubini, meglio noto col suo nome da chef televisivo, dai programmi in onda su DMAX e sul Nove, in primis da quel Camionisti in trattoria che ha condotto per tre stagioni.

A dare l'annuncio ufficiale, prima ancora che Discovery ufficializzasse, è stato lo stesso Chef Rubio attraverso una serie di stories su Instagram in cui ha scritto: "I motivi per cui ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria sono molteplici e non starò qui a motivarli visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi". In viaggio in Iran, Rubio ha sentito la necessità di intervenire direttamente viste le voci che avevano iniziato a circolare nella giornata di ieri, secondo cui sarebbe stata Discovery stessa ad accompagnare alla porta lo chef.

Non è così, però, l'allontanamento è stato consensuale e motivato dalla mancanza di serenità di Chef Rubio: "Di certo posso dirvi che è stata l'unica cosa giusta da fare, e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo. Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l'energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto". Così scrive riferendosi a Camionisti in trattoria, e ammettendo di essere riuscito a chiudere a stento la terza stagione, che si è conclusa lo scorso aprile.

Ed è sempre lui ad annunciare che, tra poche ore, sarà annunciato un sostituto a cui, sportivamente, ha già fatto il suo in bocca al lupo: "Al mio sostituto non posso che fare un grosso in bocca al lupo e augurargli il meglio. Divertitevi sul set così che da casa si possa fare altrettanto".