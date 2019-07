Checco Zalone: le scene finali del film Tolo Tolo saranno girate a Trieste

Per Tolo Tolo, il film che vede Checco Zalone nelle vesti di regista, è in corso a Trieste un casting multietnico.

Le ultime scene di Tolo Tolo, la nuova commedia di Checco Zalone che segna l'esordio del comico pugliese anche come regista e sarà sugli schermi l'1 gennaio 2020, saranno girate a Trieste dal 26 al 30 agosto.

In particolare pare che la sequenza finale del film sarà ambientata nel centro della città. La casa di produzione Taodue ha infatti richiesto al Comune di Trieste i permessi per utilizzare Piazza Unità fino alla Scala reale sul mare e il Canale di Ponterosso per riprese notturne.

Secondo i vari rumors, dovrebbe trattarsi di una scena di massa, perché il casting che si sta realizzando in questi giorni a Trieste è "multietnico" e prevede circa mille comparse di tutte le etnie, uomini e donne italiani, bambini che frequentano una scuola di danza, uomini, donne e bimbi africani, ma anche asiatici, indiani, arabi e mulatti. Le riprese di Tolo Tolo, scritto dallo stesso Checco Zalone, super campione di incassi del cinema italiano, con la collaborazione di Paolo Virzì, che si sono svolte prima in Africa, in Kenya e Marocco, e poi si sono spostate in Puglia e a Roma, si chiuderanno dunque a Trieste.