Checco Zalone, Nichi Vendola lo difende: "Un grande artista, interpreta i luoghi comuni dell'italiano medio"

Nichi Vendola, ospite su LA7, ha difeso Checco Zalone dalle accuse che gli sono piovute addosso dopo la canzone 'Immigrato', nonostante in passato lo abbia 'perseguitato' imitandolo alla perfezione.

Checco Zalone trova in Nichi Vendola un suo accanito difensore nella polemica scatenatasi dopo l'uscita del video 'Immigrato', che precede l'uscita di Tolo Tolo in sala dal prossimo 1° gennaio.

L'ex Presidente della Regione Puglia è stato ospite della trasmissione 'L'Aria Che Tira' su La7, qui, intervistato dai conduttori sulle polemiche nate dopo la diffusione di 'Immigrato', ha preso con decisione le difese del comico barese. "Zalone mette in pista il repertorio di tutti i luoghi comuni che si dicono sui migranti: vengono a rubarci il lavoro, la casa, le donne.." ha detto Nichi Vendola, per poi precisare: "questo è quello che Zalone ha sempre fatto, ha sempre utilizzato un linguaggio politicamente scorretto anche parlando di disabilità e omosessualità". Secondo l'ex leader del Sel il merito di Zalone è quello di "essere riuscito a mettere alla berlina quel sottofondo di ignoranza che è il linguaggio della vita quotidiana".

#lariachetira @NichiVendola commenta le polemiche sul film di Checco Zalone: "Ha sempre utilizzato un linguaggio politicamente scorretto anche parlando di disabilità e omosessualità" https://t.co/3lUKt4Sk4F — La7 (@La7tv) December 17, 2019

I conduttori del programma hanno mandato in onda anche una vecchia imitazione che Checco Zalone ha fatto di Vendola. "E' un grande artista, mi ha tormentato, è stato il mio 'persecutore' per molti anni. Ogni volta ci regala una cosa intelligente, interpreta i luoghi comuni dell'italiano medio e riesce a fucilarli", è stato il suo commento divertito.

#lariachetira L'imitazione di Checco Zalone dell'ex Presidente della Regione Puglia https://t.co/fDMZSZkbwy — La7 (@La7tv) December 17, 2019

Nicki Vendola è presente in Tolo Tolo con un piccolo cameo dove interpreta se stesso. "Questo film e penso che sarà una bella sorpresa" ha detto continuando poi per sottolineare che questa non è la sua prima partecipazione ad un film, avendo partecipato: "a un film simpaticissimo che si chiamava 'Focaccia blues' con Lino Banfi".