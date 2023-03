Cheat - Chi bara vince, su Netflix in streaming da oggi

Cheat - Chi bara vince, il nuovo quiz condotto da Danny Dyer ed Ellie Taylor, sbarca su Netflix in streaming da oggi 1 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un'alta posta in gioco! In un'avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l'eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

A condurre il nuovo divertente show di Netflix sono gli attori britannici e personalità della tv Danny Dyer ed Ellie Taylor. Dyer è diventato noto ai più grazie al dramma Human Traffic e grazie soprattutto alla soap opera targata BBC dal titolo EastEnders. La Taylor è apparsa, invece, in numerosi show, come la serie 8 Out of 10 Cats e in reality britannici come Snog Marry Avoid?. Ellie è nota anche per il suo talento nella stand-up comedy e per far parte, sempre su Netflix, dello show Comedians of the World.