Che Tempo Che Fa: Roberto Saviano e i figli di Daphne Caruana Galizia stasera su Rai2

Che tempo che fa, stasera su Rai2 e per la prima volta in diretta tv, ospita i figli di Daphne Caruana Galizia per parlare della giornalista d'inchiesta maltese uccisa da un'autobomba il 16 ottobre 2017: con loro anche Roberto Saviano a partire dalle ore 21.00.

Matthew, Andrew e Paul raccontano a Fabio Fazio la storia e le inchieste della madre, raccolte per la prima volta nel libro Di' la verità anche se la tua voce trema. L'opera, la prima della collana Munizioni curata da Roberto Saviano e nata come baluardo a difesa delle pagine di chi scrivendo è perseguitato e scrivendo è morto, uscirà mercoledì 16 ottobre, a 2 anni esatti dalla morte di Daphne. Per la prima volta vengono raccolti gli scritti e i reportage di Daphne Caruana Galizia che per oltre 30 anni ha denunciato casi di corruzione, riciclaggio, truffa in cui erano coinvolti esponenti del governo di Malta, diventando così una sorta di suo testamento.

Voce simbolo della libertà di espressione, di passione per la verità e di tenace denuncia contro il potere, Daphne aveva iniziato a scrivere sul Times of Malta nel 1990 per poi collaborare sul Malta Independent e aprire nel 2008 il seguitissimo blog Running Commentary. Per il suo omicidio sono stati arrestati come esecutori materiali tre uomini - Vince Muscat, George Degiorgio e Alfred Degiorgio - i quali non hanno mai dichiarato i nomi dei mandanti. Da poco è stata istituita una commissione di inchiesta indipendente su richiesta del Consiglio d'Europa.