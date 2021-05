Che tempo che fa: ospiti Woody Allen e Mara Venier, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno, anche in questa domenica 2 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e Roberto Saviano.

Ospiti della puntata il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, Mara Venier, nelle librerie con il libro "Mamma, ti ricordi di me?", in cui ripercorre il suo rapporto con la madre Elsa, il virologo Roberto Burioni, Michele Serra, autore del suo libro per ragazzi "Osso. Anche i cani sognano", il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Sigfrido Ranucci.

A chiudere la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Lillo, Geppi Cucciari, Lello Arena, Orietta Berti.

Il più atteso della serata, però, è naturalmente Woody Allen che sarà ospite di Che tempo che fa per la seconda volta nella storia del programma, dopo l'intervista del 2004.

Si parlerà di Rifkin's Festival, il suo ultimo film arrivato in sala nel nostro Paese lo scorso 6 maggio, e sarà l'occasione per ripercorrere una carriera unica, tra prestigiosi premi, accuse e polemiche.