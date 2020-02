Che tempo che fa: ospiti Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Carlo Verdone, stasera su Rai2

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti ad animare il salotto della domenica sera firmata RAI, insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto (senza Beppe Vessicchio) e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

In esclusiva in studio i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, insieme all'ingegnere Mattia Binotto, team principal della casa di Maranello, per svelare i segreti della nuova monoposto SF1000 e celebrare questa eccellenza italiana che unisce le generazioni ed appassiona milioni di tifosi in tutto il mondo, alla vigilia del Mondiale 2020 di Formula 1, che scatterà domenica 15 marzo con il Gran Premio D'Australia a Melbourne.

Presenti in studio anche Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, al cinema nel film Si vive una volta sola, diretto dallo stesso Verdone; Francesco Gabbani, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con Viceversa, brano che dà il nome al nuovo album e che il cantautore eseguirà live; Dori Ghezzi, per parlare del docufilm di Walter Veltroni Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, nelle sale con un evento speciale in occasione dell'80° anniversario della nascita di Faber; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; il mattatore Teo Teocoli.

Spazio alla riflessione sul caso del 27enne egiziano Patrick George Zaki, studente dell'Università di Bologna iscritto al master GEMMA, il primo in Europa dedicato agli studi di genere e delle donne, arrestato il 7 febbraio a Il Cairo: in studio, a parlare della vicenda, il Prorettore vicario dell'Università di Bologna Mirko Degli Esposti e l'amica Giada Rossi. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti l'attore e comico Antonio Cornacchione, nei teatri con lo spettacolo "Noi siamo voi: votatevi!", e l'attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop. Torna al tavolo anche Teo Teocoli.