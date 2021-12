Che tempo che fa: ospiti Patrick Zaki e il Premio Nobel Giorgio Parisi, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con la sua undicesima puntata di stagione. In studio con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti molto speciali per questa domenica 12 dicembre: ci sarà Patrick Zaki, come annunciato poco fa dal conduttore su Twitter, e sarà presente in studio anche il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi.

E ancora: Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell'uscita del nuovo film, Chi ha incastrato Babbo Natale?; Caterina Caselli, protagonista del documentario Caterina Caselli - Una vita, 100 vite, in cui ripercorre la sua vita privata e artistica.

Saranno presenti anche Tullio Pericoli, a Palazzo Reale a Milano con la mostra monografica "Frammenti"; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania Rino Pellino.

In chiusura per lo spazio "Che Tempo Che Fa - Il tavolo": Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Elio, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito.