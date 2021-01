Che tempo che fa: ospiti Maria De Filippi, Paolo Fox e Letizia Moratti, stasera su Rai3

Stasera su Rai3, dalle 20:00, torna Che Tempo Che Fa come sempre in compagnia di tanti ospiti. Per la popolare trasmissione si tratta della prima puntata del 2021 dopo la pausa natalizia.

Torna, dopo circa 20 giorni d'assenza, Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Nel corso della puntata odierna interverranno il Ministro della Salute Roberto Speranza; l'Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, che ha appena preso il posto, nell'esecutivo, del discusso Gallera; Roberto Burioni; Maria De Filippi, fresca d'esordio, su Canale 5, con la nuova stagione di C'è posta per te (che ha battuto, con oltre 6 milioni di spettatori, la concorrenza di Rai1); Massimo Lopez e Tullio Solenghi; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il giornalista Nello Scavo; Giovanna Botteri; i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da Washington e Marco Varvello da Londra.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Orietta Berti e l'astrologo Paolo Fox; tornano al tavolo anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.