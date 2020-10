Che tempo che fa: ospiti Ken Follett, Nicola Zingaretti e Vincenzo Mollica, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il secondo appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti.

E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano.

Nella seconda puntata ospiti d'onore saranno il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e poi Ken Follett, uno dei più grandi narratori al mondo, con oltre 170 milioni di copie vendute e già in vetta alle classifiche in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e in molti altri Paesi con "Fu sera e fu mattina", uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre e prequel de "I pilastri della Terra", inserito tra i 101 migliori best-seller di tutti i tempi con oltre 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ci sarà anche Johnny Dorelli in un'esclusiva intervista tv: lo showman è in libreria con l'autobiografia "Che fantastica vita", scritta insieme al giornalista Pier Luigi Vercesi, che racconta 83 anni di una vita unica, umana e professionale. E ancora: il prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University; Pierfrancesco Favino, nelle sale con Padrenostro per la regia di Claudio Noce, film con il quale ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore all'ultimo Festival del cinema di Venezia.

E infine: Samuele Bersani in un'anteprima tv del nuovo singolo "Harakiri", primo estratto dal nuovo album in studio, "Cinema Samuele"; Vincenzo Mollica; Giovanni Floris, autore de "L'alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere"; il fisico Carlo Rovelli, autore del saggio sulla meccanica quantistica "Helgoland"; il corrispondente Rai dagli Usa Antonio Di Bella.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e gli ospiti Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Silvio Orlando.