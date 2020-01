Che Tempo Che Fa: Elisa scappa terrorizzata dal merlo in studio (Video)

Elisa è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove è stato mostrato un video delle prove in cui si vede la cantautrice fuggire terrorizzata per colpa di un merlo.

Che tempo che fa ha mostrato un'inedita Elisa, terrorizzata da un merlo: ieri sera, subito dopo la sua esibizione, Fabio Fazio ha mostrato al pubblico un simpaticissimo video con protagonisti la cantautrice e l'ospite inatteso in studio.

Elisa ha deliziato il pubblico da casa ed in studio con le note di 'Tua per Sempre' il brano estratto dal suo album 'Diari aperti (Segreti svelati)' uscito nel 2019. La cantautrice triestina ha una delle voci più belle del panorama artistico italiano, oltre ad essere estremamente simpatica.

Dopo la sua esibizione Elisa si è seduta sullo sgabello con il conduttore per scambiare quattro chiacchiere. Fabio Fazio però ha teso un simpatico agguato alla cantante mostrando un filmato registrato durante il sound check. Mentre Elisa provava il brano che avrebbe cantato poco dopo è entrato un merlo in studio, l'artista è andata nel panico, abbandonando il microfono e scappando dietro le quinte, riapparendo dopo qualche secondo con una coperta che l'avvolgeva completamente, sembra chiaro che la cantante non ha un buon feeling con gli uccellli.

Risate in studio, la stesa Elisa ride divertita vedendo questo buffo video dimostrando di non essersela presa anche quando Fabio la congeda con la battuta "Per l'arte si rischia la vita, brava Elisa: sei la nostra eroina".