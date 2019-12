Che tempo che fa: Belen Rodriguez, Antonio Conte e Roberto Bolle ospiti stasera su Rai2

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Il primo a sedersi accanto a Fabio Fazio sulla poltrona sarà Antonio Conte. Considerato uno dei migliori allenatori del mondo, con l'Inter ha vinto 12 delle prime 14 partite di questo campionato, risultato che nessun allenatore nerazzurro prima di lui aveva ottenuto. Come calciatore ha esordito in Serie A a 16 anni nel Lecce, dove ha giocato 6 stagioni, prima di passare nel 1991 alla Juventus, dove è rimasto 13 stagioni e con la quale ha vinto, tra le altre cose, 5 scudetti e 1 Champions League. Ha collezionato inoltre 20 presenze in Nazionale. Ha iniziato ad allenare nel 2005/2006 e si è seduto sulle panchine di Siena, Arezzo, Bari, Atalanta, Juventus (dove ha vinto 3 scudetti di fila), Chelsea (club con cui ha vinto la Premier League 2016-2017 e la FA Cup 2017-2018) e la Nazionale di calcio dell'Italia.

Dopo essere stati ospiti di Fiorello, i Negramaro tornano in Rai, tutti insieme, per presentare il documentario L'anima vista da qui, disponibile su RaiPlay, che celebra i 20 anni della band.

Sarà in studio anche Roberto Bolle, che è stato appena riconfermato, per il terzo anno consecutivo, alla guida dello show Danza con me, su Rai1 a partire dal 1° gennaio. Tra gli ospiti della serata anche Belen Rodriguez, reduce dall'incredibile successo di ascolti della nuova stagione di Tu si que vales, Roberto Saviano insieme alla giornalista e attivista turca Zehra Dogan, il giornalista e conduttore Corrado Formigli, e il piccolo Federico Ielapi, il bambino che interpreta il burattino di legno più famoso al mondo in Pinocchio, il nuovo film di Matteo Garrone.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona, e con Cristina D'Avena come ospite.