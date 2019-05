Che fuori tempo che fa: gli ospiti dell'ultima puntata, in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 23.30 circa, andrà in onda l'ultima puntata di Che fuori tempo che fa, il programma del lunedì condotto da Fabio Fazio con la presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forrest.

L'apertura di programma sarà affidata alla consueta copertina di Maurizio Crozza. Subito dopo Fabio Fazio presenterà gli ospiti della serata: Maria Grazia Cucinotta, dal 23 maggio al cinema con il film diretto da Simona De Simone Forse è solo mal di mare, Tullio Solenghi,il reduce dall'Isola dei Famosi Riccardo Fogli, Simona Marchini, Paolo Brosio, Antonio Cornacchione e Raul Cremona.

Nel corso delle ultime ore si sta parlando moltissimo della trasmissione del lunedì di Fabio Fazio e della decisione della RAI di cancellare le ultime 3 puntate. A comunicarlo è stato lo stesso conduttore ieri sera in diretta durante Che tempo che fa, che, con la solita sobrietà, non ha voluto polemizzare ma ha semplicemente ringraziato il pubblico che gli ha garantito ottimi risultati in fatto di ascolti: "Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l'ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda".

Assediata dalle critiche, Rai1 ha diramato un comunicato notturno in cui spiega cosa è successo e cerca di minimizzare: "Nessuna chiusura di Fazio. Come già era avvenuto nei lunedì successivi alle recenti tornate amministrative, anche per le elezioni europee Porta a Porta prenderà il posto di Che Fuori Tempo che Fa in seconda serata il lunedì. Il 20 maggio per poter articolare il calendario della comunicazione elettorale prima della consultazione, concordemente con la Commissione di Vigilanza. Il 27 maggio, a seguire le elezioni, perché come di consueto sarà Porta a Porta a commentare i risultati con uno Speciale, secondo tradizione. E per la settimana successiva, perché (anche a seguito di verifiche con la struttura) è stata considerata l'opportunità di non riprendere per una sola puntata dopo una lunga interruzione, riducendo così ai minimi costi elevati e spese inutili e recuperando anche sulle spese generate dal fermo. Il che rientra nelle normali forme di cambiamento anche radicale dei palinsesti, dovuto ai periodi elettorali".

Fabio Fazio e Che fuori tempo che fa: è scontro tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti

Voci interne, però, parlano di un amministratore delegato Fabrizio Salini furibondo e alla ricerca di spiegazioni da parte della direttrice di Rai1 Teresa De Santis, vicina al centro-destra, e del direttore dei palinsesti. Maggiori dettagli sono attesi nella mattinata di domani.