Che Dio ci aiuti 7 stasera su Rai 1: trame e anticipazioni dei primi due episodi

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, inizia Che Dio ci aiuti. La settima stagione vede l'addio, non definitivo, di Suor Angela e di Elena Sofia Ricci, l'attrice che la interpreta. Azzurra (Francesca Chillemi), diventerà il personaggio centrale nelle vicende del convento degli Angeli Custodi. Questa settima stagione è composta da 20 episodi che saranno trasmessi in dieci settimane.

Dove eravamo rimasti:

La sesta stagione era terminata con Azzurra e Suor Angela più unite che mai: l'una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l'altra a prendere i voti e diventare suora. Proprio per questo per Azzurra sarà ancora più difficile senza Suor Angela. Tenuto conto anche della partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, Azzurra, per la prima volta si ritroverà sola. Anche se al convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli.

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 1 - Giudizi universali

Suor Costanza non c'è più e il Convento è nelle mani di Suor Angela che, forse per la nuova responsabilità, è diventata precisina. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di 'scuoterla' sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6anni, Elia. Nuovi arrivi nel convento: suor Teresa, precisa e rigorosa, e due ragazze, Ludovica e Cate. Le due ragazze hanno un segreto che le ha portate ad Assisi

Episodio 2 - Sensi di colpa

Suor Angela si colpevolizza per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un'ultima notte. Il piccolo viene portato in convento insieme a Sara, la ragazza che l'ha trovato. Azzurra consola Suor Angela e nutre sospetti su Suor Teresa. Emiliano, la cui love story è finita male, dice addio all'amore e vuole trasformarsi in un duro senza scrupoli.

Cast:

Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara Luparini (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D'Ambra), Ettore (Filippo De Carli), Elia (Valerio Di Domenicantonio) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi),