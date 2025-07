Che campioni Holly e Benji su Mediaset Infinity: quando arriva in streaming gratis l'anime cult

In arrivo, tra pochi giorni, sulla piattaforma gratuita una delle serie animate più conosciute e amate degli anni '90 per gli amanti del calcio.

Mediaset Infinity aggiunge un altro tassello alla sua ricca offerta gratuita con un titolo leggendario per gli amanti degli anime anni '80 e '90, Che campioni Holly e Benji.

L'anime sarà disponibile integralmente nella sezione Animazione Made in Japan e per la prima volta in assoluto sarà disponibile in streaming gratuitamente in Italia.

Holly e Benji sbarcano su Mediaset Infinity

Holly in Holly e Benji

Dal prossimo 15 luglio, tutti i 128 episodi della celebre serie animata tratta dal manga di Yōichi Takahashi sono stati trasmessi per la prima volta nel Belpaese nel lontano 1986.

La sezione Animazione Made in Japan si conferma come un punto di riferimento per gli amanti dell'animazione nipponica, con grandi classici di successo soprattutto tra gli anni '80 e gli anni '90.

La storia di Holly e Benji e gli altri anime su Mediaset Infinity

Benji Price in Holly e Benji

Che campioni Holly e Benji!!! racconta la storia di due giovani talenti calcistici giapponesi, Oliver 'Holly' Hutton, fuoriclasse della rete, e Benjamin 'Benji' Price, un portiere imbattibile. I due amici sognando di diventare dei campioni e si sfidano all'ombra del Monte Fuji.

Tra allenamenti, amicizie e ostacoli da superare, Holly e i suoi compagni di squadra sognano un giorno di vincere i campionati Mondiali di calcio.

Tra le altre serie già disponibili su Mediaset Infinity spiccano C'era una volta Pollon, con la dolce figlia di Apollo che sogna di diventare una dea, Cara Sara, una storia toccante di coraggio e speranza, Nanà Supergirl, con una protagonista dai poteri straordinari ma senza memoria. Poi altri grandi classici come Sandy dai Mille Colori, che dà vita ai suoi disegni con la magia, È un po' magia per Terry e Maggie, che racconta le avventure di due gemelle dai poteri extrasensoriali e Carlotta, la storia di una determinata ragazza alla ricerca della madre scomparsa.

Ricordiamo che su Mediaset Infinity sono anche disponibili gli ultimi episodi trasmessi di One Piece, saga di Dressrosa, appena portati da Mediaset in TV per la prima volta con doppiaggio italiano. Solitamente in programmazione il lunedì sera su Italia 2 (dal 7 luglio sostituito da Lupin III), l'anime di culto dovrebbe tornare in autunno con i nuovi episodi in italiano.