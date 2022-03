Chi è Charlotte Angie (Carol Maltesi) la pornostar uccisa a Brescia

Carol Maltesi era una pornostar originaria di Milano nota nell'ambiente come Charlotte Angie. Secondo quanto riferito, il suo killer sarebbe Davide Fontana, un 43enne responsabile di aver uccisa nel gennaio di quest'anno occultando il cadavere nel congelatore della vittima stessa. In seguito il dipendente di banca avrebbe sfigurato e fatto a pezzi il corpo della 25enne disperdendo i suoi resti in un dirupo nei pressi di Borno.

La Maltesi era per metà italiana e per metà olandese, era cresciuta nel Varesotto e da adulta si era trasferita a Busto Arsizio. Nel 2016 aveva messo al mondo un figlio e aveva cominciato a lavorare come commessa all'interno di una profumeria in provincia di Milano.

In seguito Carol si era avvicinata al mondo del porno tramite la piattaforma Onlyfans per poi decidere di debuttare anche nel cinema a luci rosse, facendosi conoscere, appunto, con il nome di Charlotte Angie e ottenendo una fama immediata, in parte anche grazie alle interviste con Cruciani rilasciate per "La Zanzara" su Radio 24.

Oltre al film pornografici, Carol Maltesi si esibiva anche dal vivo e online si possono trovare svariate locandine che annunciano la sua presenza nei locali a luci rosse di diverse città italiane. Al Luxy Club Milano avrebbe dovuto tenere il suo ultimo spettacolo da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ma a quell'appuntamento Charlotte non si è mai presentata.